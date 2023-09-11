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В Херсоне задержали коллаборантку, которая помогала РФ проводить "референдум"

Херсон, Понедельник 11 сентября 2023 16:25
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В Херсоне задержали коллаборантку, которая помогала РФ проводить "референдум" Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали женщину, которая прошлой осенью занималась проведением незаконного "референдума". Суд отправил ее в СИЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

Подозреваемая добровольно пошла на сотрудничество с представителями государства-агрессора.

"Она участвовала в проведении организованного оккупационными властями так называемого "референдума" по выходу из состава Украины и присоединения к РФ временно оккупированной территории Херсонской области", - говорится в сообщении.

Чем именно она занималась

С 23 по 27 сентября 2022 года как "член" незаконно созданной в городе Херсоне "участковой избирательной комиссии" женщина обходила дома жителей Корабельного района и собирала голоса, требуя от них поставить нужную отметку в бюллетенях.

В Херсоне задержали коллаборантку, которая помогала РФ проводить &quot;референдум&quot;

Фото: Задержанная (gp.gov.ua)

После завершения псевдоволеизъявления она передала бюллетени военным РФ для дальнейшей фальсификации результатов так называемого голосования, за что получила "вознаграждение" в рублях.

Какое наказание грозит жители Херсона

Жительнице областного центра сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности, совершенной по предварительному сговору группой лиц.

Также ей избрана мера пресечения - содержание под стражей. Ей грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

"Референдум" на оккупированных территориях

В период с 23 по 27 сентября 2022 г. на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей прошли "референдумы" о вхождении в состав РФ.

В апреле в Херсонской области задержала женщина, которая помогала РФ проводить "референдум".

В мае сообщалось, что мужчина помогал оккупантам проводить "референдум" в Херсонской области. Его приговорили к 5 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.

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