Мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы за проведение "референдума" в Херсонской области
Муж помогал оккупантам проводить "референдум" в Херсонской области. Его приговорили к 5 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"Мужчина добровольно участвовал в проведении организованного оккупационными властями так называемого "референдума" по выходу из состава Украины и присоединению к РФ временно оккупированной территории Херсонской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 23 по 27 сентября 2022 он ходил по домам местных жителей Херсонской общины с "бюллетенями" и урной, призывая их участвовать в незаконном "голосовании". За это получил "вознаграждение" от оккупантов в размере 30 тысяч рублей.
Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ему наказание - 5 лет лишения свободы. Также мужчина лишен права занимать должности в органах государственной власти, заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом на 10 лет.
Напомним, что жительница Старобельского района (Луганская область) в прошлом году занималась проведением незаконного "референдума". Правоохранители обнаружили ее и задержали.
Жительница Херсонской области помогала оккупантам проводить незаконный "референдум". Правоохранители ее обнаружили и задержали. Ее подозревают в коллаборационной деятельности.
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