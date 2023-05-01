Мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы за проведение "референдума" в Херсонской области

Муж помогал оккупантам проводить "референдум" в Херсонской области. Его приговорили к 5 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Мужчина добровольно участвовал в проведении организованного оккупационными властями так называемого "референдума" по выходу из состава Украины и присоединению к РФ временно оккупированной территории Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 23 по 27 сентября 2022 он ходил по домам местных жителей Херсонской общины с "бюллетенями" и урной, призывая их участвовать в незаконном "голосовании". За это получил "вознаграждение" от оккупантов в размере 30 тысяч рублей.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ему наказание - 5 лет лишения свободы. Также мужчина лишен права занимать должности в органах государственной власти, заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом на 10 лет.