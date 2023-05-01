ua ru
Пн, 01 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы за проведение "референдума" в Херсонской области

Новина українською →
Херсонская область, Понедельник 01 мая 2023 15:17
Мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы за проведение "референдума" в Херсонской области Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Муж помогал оккупантам проводить "референдум" в Херсонской области. Его приговорили к 5 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Мужчина добровольно участвовал в проведении организованного оккупационными властями так называемого "референдума" по выходу из состава Украины и присоединению к РФ временно оккупированной территории Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 23 по 27 сентября 2022 он ходил по домам местных жителей Херсонской общины с "бюллетенями" и урной, призывая их участвовать в незаконном "голосовании". За это получил "вознаграждение" от оккупантов в размере 30 тысяч рублей.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ему наказание - 5 лет лишения свободы. Также мужчина лишен права занимать должности в органах государственной власти, заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом на 10 лет.

Напомним, что жительница Старобельского района (Луганская область) в прошлом году занималась проведением незаконного "референдума". Правоохранители обнаружили ее и задержали.

Жительница Херсонской области помогала оккупантам проводить незаконный "референдум". Правоохранители ее обнаружили и задержали. Ее подозревают в коллаборационной деятельности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Херсонская область Война в Украине
NEWS
ВСУ контратакуют на отдельных участках Бахмута, - Сырский
ВСУ контратакуют на отдельных участках Бахмута, - Сырский
DAILY
Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Три сценария войны. Почему наступление Украины может стать переломным