В Херсонской области задержали женщину, которая помогала РФ проводить "референдум"

Жительница Херсонской области помогала оккупантам проводить незаконный "референдум". Правоохранители ее обнаружили и задержали. Ее подозревают в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Подозреваемая добровольно пошла на сотрудничество с российскими захватчиками. Она принимала участие в проведении организованного оккупационной "властью" так называемого "референдума" по выходу из состава Украины и присоединению к РФ части временно оккупированной территории Херсонской области", - говорится в сообщении.

С 23 по 27 сентября 2022 года женщина вместе с вооруженными военнослужащими РФ обходила дома жителей сел Кизомис и Гончарное Белозерской поселковой территориальной громады и собирала "голоса", требуя от них поставить нужную отметку в "бюллетенях".

После завершения псевдоволеизъявления она передала бюллетени военным РФ для дальнейшей фальсификации результатов так называемого "голосования", за что получила "вознаграждение" в рублях. Женщина была задержана после деоккупации части региона.

Ей сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности, по ходатайству прокурора подозреваемой избрана мера пресечения - содержание под стражей.