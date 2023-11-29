В Херсоне задержали коллаборанта, который проводил "референдум". Его отправили в СИЗО

Детали дела

В сентябре 2022 года 56-летний подозреваемый занял должность "секретаря участковой избирательной комиссии", которая функционировала на территории Херсона.

Ее создала оккупационная власть для проведения псевдореферендума по выходу из состава Украины и присоединения к РФ временно оккупированной территории региона.

На этой должности подозреваемый информировал "Центральную избирательную комиссию Херсонской области" о проведении заседаний комиссии, вел протоколы и учет рабочего времени других членов "УИК".

Фото: Коллаборант (facebook.com/pho.gov.ua)

Также он осуществлял учет "явки избирателей", а итоги "голосования" с протоколами передал в "ЦИК" для дальнейшего фальсифицирования результатов в пользу Кремля.

Коллаборанта отправили в СИЗО

Ему сообщено о подозрении по факту коллаборационистской деятельности. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Также ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

"Референдум" на оккупированных территориях

В период с 23 по 27 сентября 2022 года на территории так называемых "Л/ДНР" и оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей прошли "референдумы" о вхождении в состав РФ.

В апреле в Херсонской области задержала женщина, которая помогала РФ проводить "референдум".

В мае сообщалось, что мужчина помогал оккупантам проводить "референдум" в Херсонской области. Его приговорили к 5 годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.