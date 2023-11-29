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У Херсоні затримали колаборанта, який проводив "референдум". Його відправили в СІЗО

Архівне фото: У Херсоні затримали колаборанта, який проводив "референдум" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці в Херсоні затримали колаборанта, який торік допомагав Росії проводити "референдум".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Деталі справи

У вересні 2022 року 56-річний підозрюваний обійняв посаду "секретаря дільничної виборчої комісії", яка функціонувала на території Херсона. 

Її створила окупаційна влада для проведення псевдореферендуму щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території регіону.

На цій посаді підозрюваний інформував "Центральну виборчу комісію Херсонської області" про проведення засідань комісії, вів протоколи та облік робочого часу інших членів "ДВК". 

Фото: Колаборант (facebook.com/pho.gov.ua)

Також він здійснював облік "явки виборців", а підсумки "голосування" з протоколами передав до "ЦВК" для подальшого фальсифікування результатів на користь Кремля.

Колаборанта відправили в СІЗО

Йому повідомлено про підозру за фактом колабораціоністської діяльності. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Також йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

"Референдум" на окупованих територіях

У період з 23 по 27 вересня 2022 року на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей пройшли "референдуми" про входження до складу РФ.

У квітні в Херсонській області затримали жінку, яка допомагала РФ проводити "референдум".

У травні повідомлялось, що чоловік допомагав окупантам проводити "референдуму" у Херсонській області. Його засудили до 5 років тюрми за колабораційну діяльність.

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