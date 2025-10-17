В Херсоне враг ударил по спасателям, которые тушили пожар от прилета в многоэтажку

В ночь на 17 октября российский беспилотник попал в многоэтажку в Херсоне, вызвав пожар. Во время тушения огня враг нанес повторный удар, атаковав спасателей дроном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Как рассказали спасатели, ночью в результате попадания вражеских беспилотников произошло возгорание многоэтажки в пригороде Херсона.
"Во время ликвидации последствий обстрела россияне ударили дроном по чрезвычайникам. Обломками поврежден пожарный автомобиль", - говорится в сообщении.
По информации ГСЧС, личный состав не пострадал. Спасательные работы продолжались несмотря на повторный обстрел.
Российские войска продолжают целенаправленно обстреливать украинских спасателей во время выполнения ими служебных обязанностей.
В частности, оккупанты нанесли удар по пожарной части в Дружковке Донецкой области - именно в День спасателя, который в Украине отмечается 17 сентября.
Накануне в Киевской области российские дроны повторно атаковали пожарных, которые тушили пожар на месте предыдущего прилета.
Подобный случай произошел и в Запорожье - во время ликвидации возгорания спасатели попали под обстрел, обломками был поврежден пожарно-спасательный автомобиль. Однако личный состав не пострадал.
Еще в Нежине Черниговской области враг несколько раз ударил по частному предприятию, которое занимается топливными материалами, и по соседней автозаправке.
Во время тушения пожара агрессор повторно ударил по объекту, в результате чего травмировались четверо сотрудников ГСЧС.