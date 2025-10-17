В Херсоне враг ударил по спасателям, которые тушили пожар от прилета в многоэтажку

Россия регулярно атакует подразделения ГСЧС

Российские войска продолжают целенаправленно обстреливать украинских спасателей во время выполнения ими служебных обязанностей.

В частности, оккупанты нанесли удар по пожарной части в Дружковке Донецкой области - именно в День спасателя, который в Украине отмечается 17 сентября.

Накануне в Киевской области российские дроны повторно атаковали пожарных, которые тушили пожар на месте предыдущего прилета.

Подобный случай произошел и в Запорожье - во время ликвидации возгорания спасатели попали под обстрел, обломками был поврежден пожарно-спасательный автомобиль. Однако личный состав не пострадал.

Еще в Нежине Черниговской области враг несколько раз ударил по частному предприятию, которое занимается топливными материалами, и по соседней автозаправке.

Во время тушения пожара агрессор повторно ударил по объекту, в результате чего травмировались четверо сотрудников ГСЧС.