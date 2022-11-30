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В Херсоне прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

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Херсон, Среда 30 ноября 2022 15:15
В Херсоне прозвучали взрывы во время воздушной тревоги Иллюстративное фото: в Херсоне прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 30 ноября, в Херсоне уже дважды за день слышны взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не раскрывали более детальных подробностей происшествия в Херсоне.

Жителям города необходимо оставаться в укрытиях.

Напомним, 30 ноября утром в Херсоне также прогремели взрывы.

Позже стало известно, что российские войска в очередной раз обстреляли Херсон. Враг попал в одну из больниц.

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