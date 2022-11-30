В Херсоне снова слышны взрывы: что известно
Фото: в Херсоне сообщают о взрывах (GettyImages)
Утром в среду, 30 ноября, в Херсоне сообщают о звуках взрывов. Они случились без объявления воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в освобожденном Херсоне 29 ноября взрывы слышали 5 раз в день.
Кроме этого российские оккупанты обстреляли Херсонскую область 21 раз.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.