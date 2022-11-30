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В Херсоне снова слышны взрывы: что известно

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Херсон, Среда 30 ноября 2022 08:38
В Херсоне снова слышны взрывы: что известно Фото: в Херсоне сообщают о взрывах (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в среду, 30 ноября, в Херсоне сообщают о звуках взрывов. Они случились без объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в освобожденном Херсоне 29 ноября взрывы слышали 5 раз в день.

Кроме этого российские оккупанты обстреляли Херсонскую область 21 раз.

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