Ілюстративне фото: у Херсоні пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 30 листопада, у Херсоні вже двічі за день чутно вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".