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У Херсоні пролунали вибухи під час повітряної тривоги

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Херсон, Середа 30 листопада 2022 15:15
У Херсоні пролунали вибухи під час повітряної тривоги Ілюстративне фото: у Херсоні пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 30 листопада, у Херсоні вже двічі за день чутно вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальних подробиць інциденту у Херсоні.

Мешканцям міста необхідно залишатися в укриттях.

Нагадаємо, 30 листопада вранці у Херсоні також прогриміли вибухи.

Пізніше стало відомо, що російські війська вкотре обстріляли Херсон. Ворог вдучив в одну з лікарень.

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Херсон вибухи Війна Росії проти України воздушная тревога
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