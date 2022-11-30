У Херсоні пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Ілюстративне фото: у Херсоні пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 30 листопада, у Херсоні вже двічі за день чутно вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальних подробиць інциденту у Херсоні.
Мешканцям міста необхідно залишатися в укриттях.
Нагадаємо, 30 листопада вранці у Херсоні також прогриміли вибухи.
Пізніше стало відомо, що російські війська вкотре обстріляли Херсон. Ворог вдучив в одну з лікарень.
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