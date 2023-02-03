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В Херсоне прогремели взрывы: местные сообщают о проблемах со светом

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Херсон, Пятница 03 февраля 2023 11:39
В Херсоне прогремели взрывы: местные сообщают о проблемах со светом Фото: в Херсоне 3 февраля прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне утром 3 февраля вновь прогремели взрывы. После чего местные жители начали сообщать о проблемы со светом в некоторых районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По информации жителей города, взрывы были слышны в разных районах Херсона, после чего в городе начал пропадать свет. Пока непонятно, были ли "прилеты".

Отметим, что в настоящий момент в военной администрации не комментировали обстрел.

Напомним, враг в который раз почти всю ночь хаотично обстреливал все кварталы Херсона. Спасатели тушили пожары под вражескими обстрелами.

Также мы писали, что оккупанты ночью 3 февраля устроили массированный обстрел Херсона. Местные жители сообщали о "прилетах".

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