Взрывы и пожары продолжались всю ночь. Херсон подвергя массированному удару, пылал "Эпицентр"
Враг в который раз почти всю ночь хаотично обстреливал все кварталы Херсона. Спасатели тушили пожары под вражескими обстрелами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"В результате "прилетов" возникли 3 пожара", - говорится в сообщении.
В частности, ночью 3 февраля произошел пожар в складских помещениях одного из торговых центров. Снаряд попал в отдел с пиротехническими изделиями, поэтому горение сопровождалось взрывами и фейерверками.
"Ликвидация продолжается", - добавили в спасательной службе.
По данным suspilne.media, из-за обстрела ночью горел "Эпицентр" в Херсоне. Выгорело больше половины здания.
Кроме того, как добавили в ГСЧС:
- около двух часов ночи вражеский снаряд попал в двухэтажный жилой дом в одном из районов города. Пожар ликвидирован на площади 30 кв;
- спустя еще тридцать минут на номер Службы 101 поступило сообщение о возгорании складского помещения после обстрела. На место происшествия выехали 9 спасателей и 2 единицы техники. Пожар ликвидирован на площади 25 кв.м.
Как сообщалось, оккупанты ночью, 3 февраля, устроили массированный обстрел Херсона. Местные жители сообщали о "прилетах".
Напомним, российские оккупанты 65 раз атаковали мирные населенные пункты Херсонской области, били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. За сутки 2 человека погибли, 9 ранены, в том числе 5-летний мальчик.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.