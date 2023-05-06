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Россияне 71 раз обстреляли Херсонскую область

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Херсонская область, Суббота 06 мая 2023 08:08
Россияне 71 раз обстреляли Херсонскую область Фото: оккупанты за минувшие сутки 71 раз обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские войска за минувшие сутки произвели 71 обстрел Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Оккупанты выпустили 411 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации по территории Херсонской области. Город Херсон враг обстрелял 11 раз.

Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию завода в Херсоне и церковь в Бериславском районе. Два человека получили ранения.

С деоккупированной территории области эвакуировано 155 человек.

Ранее мы писали, сегодня ночью, 6 мая, войска РФ атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, силы ПВО уничтожили все цели.

Напомним, россияне нанесли удар управляемыми бомбами по Сумской области.

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