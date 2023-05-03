Россияне попали по пассажирскому поезду в Херсоне, есть пострадавший

Российские оккупанты попали по пассажирскому вагону на станции Херсон. В результате удара ранения получил проводник.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

"Поезд во Львов со 116 пассажирами на борту отправился из Херсона с задержкой 14 минут. Вагоны с повреждениями в результате обстрела будут оперативно заменены по станции Николаев", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что проводнику оказывается медицинская помощь. В момент обстрела гражданские не пострадали, поскольку находились в безопасном укрытии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты сегодня также ударили по-единственному работающему гипермаркету в Херсоне. В частности, по данным МВД, три человека погибли, пятеро получили ранения. До этого в Херсоне сообщали о взрывах.

Также в результате обстрела села Степановка Херсонской области погибли трое энергетиков, которые занимались аварийно-восстановительными работами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.