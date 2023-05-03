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Россияне ударили по гипермаркету в Херсоне: есть погибшие и пострадавшие

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Херсон, Среда 03 мая 2023 11:26
Россияне ударили по гипермаркету в Херсоне: есть погибшие и пострадавшие Фото: россияне ударили по гипермаркету в Херсоне (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли единственный работающий гипермаркет в Херсоне 3 мая. В результате вражеской атаки есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате российского обстрела три человека погибли, пятеро получили ранения. Это работники и посетители заведения.

Все оперативные службы на месте и оказывают помощь людям.

"С российскими убийцами нельзя договариваться. Их нужно привлечь к ответственности. Или уничтожить", - добавил Клименко.

Напомним, сегодня россияне обстреляли село Токаревка Херсонской области, один человек погиб.

За прошедшие сутки оккупанты россияне 106 раз обстреляли Херсонскую область, четыре человека погибли, семеро получили ранения.

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