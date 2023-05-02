В Херсоне снова слышны звуки взрывов

Фото: в Херсонской области снова слышны звуки взрывов (GettyImagеs)

Днем вторника, 2 мая, жители Херсона слышали звуки, похожие на взрывы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне снова слышны взрывы", - сказано в сообщении. Воздушная тревога в Херсонской области не была объявлена. При этом официальной информации о взрывах пока нет.