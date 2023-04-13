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Оккупанты обстреляли парк в Херсоне и школу под Бериславом, есть жертвы

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Херсонская область, Четверг 13 апреля 2023 15:35
Оккупанты обстреляли парк в Херсоне и школу под Бериславом, есть жертвы Фото: оккупанты обстреляли парк в Херсоне и школу под Бериславом, есть жертвы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 13 апреля, российские войска обстреляли парк в Херсоне и ударили управляемыми авиабомбами по селу Змеевка Бериславского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.

"Российская артиллерия ударила по Днепровскому району города. Враг попал в один из парков", - говорится в сообщении.

В результате обстрела один мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте.

Кроме того, вражеская авиация сегодня ударила по селу Змиевка Бериславского района. Управляемыми авиабомбами россияне попали в здание местной школы.
Находящийся в образовательном учреждении 62-летний завхоз погиб на месте. Еще один мужчина, 55-летний школьный сторож, получил ранения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что вчера российские оккупанты в течение минувших суток 46 раз обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики выпустили 185 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Также ранее мы писали, что в среду, 11 апреля, российские войска в сутки совершили 35 обстрелов Херсонской области.

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