Оккупанты обстреляли парк в Херсоне и школу под Бериславом, есть жертвы
В четверг, 13 апреля, российские войска обстреляли парк в Херсоне и ударили управляемыми авиабомбами по селу Змеевка Бериславского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонской ОВА.
"Российская артиллерия ударила по Днепровскому району города. Враг попал в один из парков", - говорится в сообщении.
В результате обстрела один мужчина получил травмы несовместимые с жизнью и погиб на месте.
Кроме того, вражеская авиация сегодня ударила по селу Змиевка Бериславского района. Управляемыми авиабомбами россияне попали в здание местной школы.
Находящийся в образовательном учреждении 62-летний завхоз погиб на месте. Еще один мужчина, 55-летний школьный сторож, получил ранения.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что вчера российские оккупанты в течение минувших суток 46 раз обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики выпустили 185 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.
Также ранее мы писали, что в среду, 11 апреля, российские войска в сутки совершили 35 обстрелов Херсонской области.
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