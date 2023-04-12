Россияне из тяжелой артиллерии и авиации обстреляли Херсонскую область, - ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Российская армия за прошедшие сутки выпустила 170 снарядов из тяжелой артиллерии и авиации по Херсонской области. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов, церковь, линию электропередач, территорию порта в городе Херсон и предприятия в поселках Днепровское и Берислав.

В результате вражеских обстрелов один человек погиб.

Кроме того, с деоккупированной территории области эвакуировано 109 человек.