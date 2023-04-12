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Россияне из тяжелой артиллерии и авиации обстреляли Херсонскую область, - ОВА

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Херсонская область, Среда 12 апреля 2023 08:18
Россияне из тяжелой артиллерии и авиации обстреляли Херсонскую область, - ОВА Фото: россияне из тяжелой артиллерии и авиации обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские войска за прошедшие сутки совершили 35 обстрелов Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Российская армия за прошедшие сутки выпустила 170 снарядов из тяжелой артиллерии и авиации по Херсонской области. Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов, церковь, линию электропередач, территорию порта в городе Херсон и предприятия в поселках Днепровское и Берислав.

В результате вражеских обстрелов один человек погиб.

Кроме того, с деоккупированной территории области эвакуировано 109 человек.

Ранее мы писали, что в Херсоне 11 апреля в день прошло пять взрывов.

Напомним, Россия, несмотря на многочисленные потери личного состава, продолжает сосредотачивать усилия для наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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