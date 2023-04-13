ua ru
Чт, 13 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гатили из артиллерии и авиации. Оккупанты выпустили по Херсону и области почти 200 снарядов: есть жертвы

Новина українською →
Четверг 13 апреля 2023 07:42
Гатили из артиллерии и авиации. Оккупанты выпустили по Херсону и области почти 200 снарядов: есть жертвы Фото: Оккупанты выпустили по Херсону и области почти 200 снарядов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты за прошедшие сутки 46 раз обстреляли территорию Херсонской области. Захватчики выпустили 185 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

По словам чиновника, Херсон противник атаковал 5 раз.

Прокудин рассказал, что снаряды попали в жилые кварталы населённых пунктов и территорию завода в областном центре.

"В результате вражеского обстрела 1 человек погиб, 2 - получили ранения", - добавил глава ОВА.

Кроме этого, с деоккупированной территории Херсонской области 12 апреля были эвакуированы 72 гражданских.

Напомним, российские оккупанты 12 апреля совершили ракетный обстрел города Очаков Николаевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
Зеленский: победим, в частности, благодаря и украинским ракетам
Зеленский: победим, в частности, благодаря и украинским ракетам
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно