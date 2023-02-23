В Херсоне снова раздались взрывы
Фото: В Херсоне снова раздались взрывы (Getty Images)
В четверг, 23 февраля, в Херсоне раздались звуки взрывов. При этом тревога в регионе не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Пока непонятно, что вызвало звуки, похожие на взрывы.
Местные власти пока также официально не подтвердили информацию о взрывах в городе.
Напомним, что днем в четверг, 23 февраля, в Херсоне раздались взрывы. При этом тревога в регионе не объявлена.
Ранее мы писали, что в Херсоне утром 23 февраля сообщали о взрывах. Однако тогда тоже не было подробной информации.
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