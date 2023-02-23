ua ru
Чт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне с утра сообщают о взрывах

Новина українською →
Херсон, Четверг 23 февраля 2023 09:16
В Херсоне с утра сообщают о взрывах Фото: в Херсоне слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсоне с утра 23 февраля сообщают о взрывах. Официальных комментариев по поводу текущей ситуации в городе пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные и Telegram-каналы.

"Взрывы в Херсоне", - информируют в сети.

Отметим, что за минувшие сутки российские войска 71-й раз обстреляли территорию Херсонской области, из которых дважды била по самому Херсону. В результате вражеских обстрелов области два человека погибли.

Напомним, вчера россияне обстреляли село Новотягинка Херсонской области, из-за чего два пожилых человека погибли.

О том, как херсонцы жили в оккупации и о буднях местных жителей в условиях постоянных обстрелов - читайте в репортаже РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Взрыв
NEWS
Без шансов на победу. Почему армия РФ вторая в мире, но только "на бумаге"
Без шансов на победу. Почему армия РФ вторая в мире, но только "на бумаге"
DAILY
Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины