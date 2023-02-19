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В Херсоне прозвучали взрывы

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Херсон, Воскресенье 19 февраля 2023 22:10
В Херсоне прозвучали взрывы Иллюстративное фото: в Херсоне прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 19 февраля, вечером жители Херсона услышали взрывы. Воздушную тревогу в Херсонской области пока не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не подтверждают информацию о взрывах и не называют их причины.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня в результате очередного удара по Херсонской области были повреждены электросети.

Также оккупанты убили троих мирных жителей региона при помощи обстрела.

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