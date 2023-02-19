У Херсоні пролунали вибухи
Ілюстративне фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Сьогодні, 19 лютого, увечері мешканці Херсона почули вибухи. Повітряну тривогу в Херсонській області поки не оголошували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Офіційні джерела поки не підтверджують інформацію про вибухи та не називають їх причини.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні внаслідок чергового удару по Херсонській області було пошкоджено електромережі.
Також окупанти вбили трьох мирних жителів регіону за допомогою обстрілу.
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