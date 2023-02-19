ua ru
Нд, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсоні пролунали вибухи

Новость на русском →
Херсон, Неділя 19 лютого 2023 22:10
У Херсоні пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 19 лютого, увечері мешканці Херсона почули вибухи. Повітряну тривогу в Херсонській області поки не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки не підтверджують інформацію про вибухи та не називають їх причини.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні внаслідок чергового удару по Херсонській області було пошкоджено електромережі.

Також окупанти вбили трьох мирних жителів регіону за допомогою обстрілу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон вибухи Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ завдали ударів по системах ППО та важливих об'єктах росіян: зведення Генштабу
ЗСУ завдали ударів по системах ППО та важливих об'єктах росіян: зведення Генштабу
DAILY
Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде