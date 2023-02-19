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В Херсонской области в результате обстрела повреждены линии электросетей

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Берислав, Воскресенье 19 февраля 2023 19:03
В Херсонской области в результате обстрела повреждены линии электросетей Фото: В Херсонской области в результате обстрела повреждены линии электросетей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В результате сегодняшнего обстрела Херсонской области повреждены линии электросетей в селе Новоберислав и частично в городе Берислав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

"В результате обстрела есть повреждения линий электросетей в с.Новоберислав и частично в г.Берислав. Поскольку происшествие произошло недавно, специалисты не успевают обследовать поврежденные участки из-за наступления темноты", - заявил он.

Прокудин добавил, что к ремонту электросетей службы приступят в понедельник утром, 20 февраля.

Напомним, сегодня оккупанты обстреляли Херсонскую область, в результате чего погибли три человека, а также пострадали двое детей.

Добавим, что за минувшие сутки, 18 февраля, российские войска 55 раз обстреляли Херсон и область. Враг применил РСЗО, минометы, артиллерию, БМП и беспилотники.

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