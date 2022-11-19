В сети сообщают о "прилетах" в Херсоне: что известно

В субботу, 19 ноября, в Херсоне, вероятно, были зафиксированы "прилеты". Воздушная тревога в регионе не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По их данным, в одном из районов Херсона был "прилет". Официальные источники пока не подтверждают информацию об ударе по городу.

При этом над Херсоном можно заметить густой черный дым, который, возможно, был вызван обстрелом.