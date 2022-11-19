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В сети сообщают о "прилетах" в Херсоне: что известно

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Херсон, Суббота 19 ноября 2022 17:13
В сети сообщают о "прилетах" в Херсоне: что известно Иллюстративное фото: в сети сообщают о "прилетах" в Херсоне (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В субботу, 19 ноября, в Херсоне, вероятно, были зафиксированы "прилеты". Воздушная тревога в регионе не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По их данным, в одном из районов Херсона был "прилет". Официальные источники пока не подтверждают информацию об ударе по городу.

При этом над Херсоном можно заметить густой черный дым, который, возможно, был вызван обстрелом.

Напомним, ранее стало известно, что жителей правобережной части Херсонской области призвали выезжать в более безопасные регионы, поскольку существует высокая вероятность обстрелов со стороны россиян.

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