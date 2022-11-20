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Оккупанты обстреляли Херсон: фото последствий

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Херсон, Воскресенье 20 ноября 2022 15:52
Оккупанты обстреляли Херсон: фото последствий Иллюстративное фото: оккупанты обстреляли Херсон (воен ТВ)
Автор: Иван Носальский

Российские солдаты ударили по деоккупированному Херсону. В городе повреждены многоэтажку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.

По его словам, многоэтажный дом в Херсоне из-за вражеского обстрела был поврежден в микрорайоне Остров.

Фото: последствия обстрела Херсона (t.me/SobolevskyiYurii)

Также Соболевский обнародовал соответствующие фото, на которых можно заметить несколько выбитых окон в доме.

При этом замглавы облсовета не уточнил, когда именно произошел обстрел.

Напомним, вчера, 19 ноября, местные Telegram-каналы Херсона сообщали о "прилетах" в городе. Официальные источники не подтверждали эту информацию.

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