Оккупанты обстреляли Херсон: фото последствий
Российские солдаты ударили по деоккупированному Херсону. В городе повреждены многоэтажку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.
По его словам, многоэтажный дом в Херсоне из-за вражеского обстрела был поврежден в микрорайоне Остров.
Фото: последствия обстрела Херсона (t.me/SobolevskyiYurii)
Также Соболевский обнародовал соответствующие фото, на которых можно заметить несколько выбитых окон в доме.
При этом замглавы облсовета не уточнил, когда именно произошел обстрел.
Напомним, вчера, 19 ноября, местные Telegram-каналы Херсона сообщали о "прилетах" в городе. Официальные источники не подтверждали эту информацию.
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