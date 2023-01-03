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У Херсоні повідомляють про вибухи

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Херсон, Вівторок 03 січня 2023 22:23
У Херсоні повідомляють про вибухи Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок увечері, 3 січня, у Херсоні пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Офіційної інформації про ситуацію у місті наразі немає.

Зазначимо, що на даний момент у місті, як і в області, повітряна тривога не була оголошена.

Нагадаємо, минулої доби російські окупанти 79 разів ударили по території Херсонської області. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Крім того, сьогодні під російський удар потрапило транспортне підприємство "Херсонелектротранс".

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Херсон Вибух Війна Росії проти України
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