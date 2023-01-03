Россияне ударили по транспортному предприятию в Херсоне: есть разрушения
Российские захватчики сегодня вновь обстреляли Херсон. Под удар попало транспортное предприятие "Херсонэлектротранс".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонского горсовета.
"Российская армия сегодня обстреляла КП "Херсонэлектротранс" – серьезное попадание произошло в один из троллейбусов. Также от рикошета пострадали стоящие рядом две единицы транспорта", - сообщила глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая.
Во время удара на территории предприятия стояло 20 троллейбусов, у всех взрывной волной выбило окна.
Кроме того, зафиксировано попадание в админздание предприятия. Пострадавших, к счастью, нет.
Фото: последствия удара по "Херсонэлектротрансу" (t.me/kherson_miskrada)
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты 79 раз ударили по территории Херсонской области. Вследствие обстрелов есть погибшие и раненые.
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