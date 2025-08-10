В Херсоне из микрорайона Корабел эвакуировали уже более 1500 человек, - МВА

В Херсоне продолжается эвакуация из микрорайона Корабел, который постоянно находится под атаками российских оккупантов. Сейчас уже вывезено более 1500 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько.

По его словам, 10 августа из Корабела вывезли 29 жителей, в том числе двух маломобильных жителей района. Всего из Корабела уже эвакуировали 1565 человек, в том числе 56 детей и 152 маломобильных лица. "Эвакуированные получают поддержку с расселением, помощь в оформлении статуса ВПЛ и надлежащих выплат. По желанию, организуется бесплатный переезд в другие области Украины", - заверил Шанько.