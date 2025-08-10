В Херсоне из микрорайона Корабел эвакуировали уже более 1500 человек, - МВА
В Херсоне продолжается эвакуация из микрорайона Корабел, который постоянно находится под атаками российских оккупантов. Сейчас уже вывезено более 1500 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение начальника Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько.
По его словам, 10 августа из Корабела вывезли 29 жителей, в том числе двух маломобильных жителей района. Всего из Корабела уже эвакуировали 1565 человек, в том числе 56 детей и 152 маломобильных лица.
"Эвакуированные получают поддержку с расселением, помощь в оформлении статуса ВПЛ и надлежащих выплат. По желанию, организуется бесплатный переезд в другие области Украины", - заверил Шанько.
Россияне пытаются уничтожить мост на Корабел
Россияне три дня подряд наносили удары по Островскому мосту корректируемыми авиабомбами. После первой атаки Херсонская областная военная администрация опубликовала видео с последствиями. На нем видно сквозную пробоину в дорожном полотне.
После российских атак на Островской мост в Херсоне расширили зону эвакуации. Обязательной эвакуации подлежат семьи с детьми в микрорайонах Корабел, Янтарный-1, Янтарный-2, а также на всех улицах, что ниже к Днепру.
В СМИ предполагают, что россияне бьют по мосту и хотят высадиться в Корабельном районе Херсона, чтобы снова захватить город. Однако в Силах обороны такой сценарий назвали малореальным.