В Херсоне были слышны взрывы

В Херсоне сегодня ночью, 5 мая, были слышны громкие взрывы, воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

На данный момент официальной информации о причинах и последствиях взрывов не сообщалось. В случае повторных взрывов жителям города рекомендуют находиться в укрытиях, или же соблюдать правило "двух стен".

Напомним, 3 мая российские оккупанты почти весь день обстреливали Херсон. Вражеские снаряды попали в супермаркет, гипермаркет "Эпицентр", вокзал, пассажирский вагон и детский сад.

Кроме того, россияне били и по территории Херсонской области. Так, в селе Токаревка погиб человек, а в населенном пункте Степановка в результате обстрела из погибших трое энергетиков.

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