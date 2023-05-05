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У Херсоні були чутні вибухи

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Херсон, П'ятниця 05 травня 2023 00:24
У Херсоні були чутні вибухи Фото: у Херсоні були чутні вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Херсоні сьогодні вночі, 5 травня, було чути гучні вибухи, повітряна тривога в регіоні не оголошувалась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

На даний момент офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося. У разі повторних вибухів жителям міста рекомендують перебувати в укриттях, або дотримуватися правила "двох стін".

Нагадаємо, 3 травня російські окупанти майже весь день обстрілювали Херсон. Ворожі снаряди потрапили до супермаркету, гіпермаркету "Епіцентр", вокзалу, пасажирського вагону та дитячого садка.

Крім того, росіяни били і територією Херсонської області. Так, у селі Токарівка загинула людина, а в населеному пункті Степанівка внаслідок обстрілу із загиблих троє енергетиків.

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