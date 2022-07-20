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Після підриву Антонівського мосту росіяни можуть залишитись без шляхів для відступу, - мерія

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Херсон, Середа 20 липня 2022 11:49
Після підриву Антонівського мосту росіяни можуть залишитись без шляхів для відступу, - мерія Фото: пересуватися Антонівським мостом у Херсоні небезпечно (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Вдаривши по Антонівському мосту у Херсоні, ЗСУ ускладнили життя окупантам настільки, що ті можуть опинитися без постачання та шляхів для відступу. Самим мостом зараз краще не користуватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського у Telegram.

Він попередив, що Антонівським мостом без крайньої необхідності краще не користуватися.

"Реальність така, що орки та їм співчуваючі в Херсоні незабаром можуть опинитися без постачання та шляхів організованого відступу. Задумалися й ті наші громадяни, які поспішили записатися на отримання російського паспорта. ЗСУ близько, друзі", - нагадав Соболевський.

Нагадаємо, 19 липня був обстріляний Антонівський міст в окупованому Херсоні.

Раніше повідомлялось, що міст ушкоджений, але придатний для експлуатації.

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