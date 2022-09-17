ЗСУ відбили 2 спроби штурму та завдали удару по пункту управління окупантів у Херсоні, - ОК "Південь"
Українські військові протягом 16 вересня відбили 2 спроби штурму російських окупантів на півдні. Водночас ЗСУ завдали удару по пункту управління ворога у Херсоні
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Зазначається, що загарбники час від часу наважуються на відчайдушні спроби покращити своє тактичне положення. Так, двічі протягом бойового дня противник спробував провести штурмові дії за напрямками:
- Правдине - Степова Долина;
- Архангельське - Іванівка.
В обох випадках, незважаючи на підтримку танку Т-72 і БМП-2 росіяни успіху не мали та, зазнавши втрат, відступили.
ЗСУ вразили пункт управління ворога в Херсоні
В ОК "Південь" також інформують, що нашою авіацією завдано 15 ударів по розташуванню ворога, а ракетно-артилерійськими підрозділами - виконано 250 вогневих завдань, зокрема по:
- районах зосередження живої сили та техніки поблизу Старої Збур'ївки;
- пункту управління, безпосередньо, в Херсоні;
- станції радіоелектронної боротьби у Новій Каховці;
- альтернативній понтонній переправі поблизу Садового.
Унаслідок атак українських воїнів Росія втратила 33 солдатів, 2 танки, 152-мм гаубицю "Мста-Б", 120-мм мобільний міномет і 9 одиниць авто-бронетехніки.
Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що Україна на початку вересня переламала хід війни. Проте, бойові дії можуть затягнутися до 2023 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.