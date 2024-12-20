Херсон снова под обстрелами РФ: местных просят быть в укрытиях
Российская Федерация вечером пятницы, 20 декабря, снова обстреливает город Херсон. Людей просят находиться в укрытиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Рома Мрочка.
"Херсон находится под обстрелом! Уважаемые жители находитесь в укрытиях и не подходите к окнам", - написал Мрочко.
Он отметил, что укрытия где установлены двери с автоматическими замками будут открыты. Он также обратился к ответственным лицам за простейшие укрытия, с просьбой обеспечить свободный доступ к ним жителей города.
Ситуация в Херсоне
Напомним, в ночь на 20 декабря российские оккупанты массированно обстреляли Херсонскую область. Местные власти сообщали, что было зафиксировано большое количество попаданий в многоэтажки.
В результате таких атак до 60 тысяч абонентов остались без света.
Как рассказал президент Владимир Зеленский, украинские воины отбили атаки россиян в Херсонской области. При этом в Курской области продолжается ликвидация северокорейских солдат.
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