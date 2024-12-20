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Херсон снова под обстрелами РФ: местных просят быть в укрытиях

Пятница 20 декабря 2024 22:14
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Херсон снова под обстрелами РФ: местных просят быть в укрытиях Иллюстративное фото: Россия обстреляла Херсон 20 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация вечером пятницы, 20 декабря, снова обстреливает город Херсон. Людей просят находиться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Рома Мрочка.

"Херсон находится под обстрелом! Уважаемые жители находитесь в укрытиях и не подходите к окнам", - написал Мрочко.

Он отметил, что укрытия где установлены двери с автоматическими замками будут открыты. Он также обратился к ответственным лицам за простейшие укрытия, с просьбой обеспечить свободный доступ к ним жителей города.

Ситуация в Херсоне

Напомним, в ночь на 20 декабря российские оккупанты массированно обстреляли Херсонскую область. Местные власти сообщали, что было зафиксировано большое количество попаданий в многоэтажки.

В результате таких атак до 60 тысяч абонентов остались без света.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, украинские воины отбили атаки россиян в Херсонской области. При этом в Курской области продолжается ликвидация северокорейских солдат.

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