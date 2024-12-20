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Херсон знову під обстрілами РФ: місцевих просять бути в укриттях

П'ятниця 20 грудня 2024 22:14
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Херсон знову під обстрілами РФ: місцевих просять бути в укриттях Ілюстративне фото: Росія обстріляла Херсон 20 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація ввечері п'ятниці, 20 грудня, знову обстрілює місто Херсон. Людей просять перебувати в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Рома Мрочка.

"Херсон перебуває під обстрілом! Шановні мешканці перебувайте в укриттях та не підходьте до вікон", - написав Мрочко.

Він зауважив, що укриття де встановлені двері з автоматичними замками будуть відчинені. Він також звернувся до відповідальних осіб за найпростіші укриття, з проханням забезпечити вільний доступ до них мешканців міста.

Ситуація у Херсоні

Нагадаємо, в ніч на 20 грудня російські окупанти масовано обстріляли Херсонську область. Місцева влада повідомляла, що було зафіксовано велику кількість влучань у багатоповерхівки.

Унаслідок таких атак до 60 тисяч абонентів залишилися без світла.

Як розповів президент Володимир Зеленський, українські воїни відбили атаки росіян у Херсонській області. При цьому в Курській області продовжується ліквідація північнокорейських солдатів.

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