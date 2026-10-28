"Херсон ожил": Лубинец рассказал о первых результатах режима тишины

Локальное прекращение огня между Украиной и Россией уже дало первые результаты - жители Херсона впервые за длительное время могут без страха выходить на улицы города и наслаждаться жизнью без постоянных атак РФ.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам омбудсмана, он вместе со своей командой не только контролируют режим тишины, но и активно общаются с местным населением.

Люди признаются, что для каждого из них самое главное сейчас - возвращение мира.

"Прекращение огня повлияло на сам город. Херсон, который находился постоянно под обстрелами, буквально ожил. На улицах стало больше людей, активизировалась городская жизнь. Люди спокойно выходят на улицу, гуляют, наслаждаются осенним солнцем.То, что для кого-то является обычной повседневной жизнью, для жителей Херсонской области сегодня - самое большое желание", - подчеркнул Лубинец.

Он обратил внимание на то, что по состоянию на 12:00 28 октября Украина и РФ продолжают полностью выполнять договоренности.

На этом фоне омбудсман напомнил, что режим тишины начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени (04:00 мск) и продлится до 1 ноября, 22:59.

"Это позволит нам осуществить гуманитарную миссию, которую мы проводим совместно с Уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой при посредничестве и координации Первой леди США Мелании Трамп", - отметил Лубинец.

Он также обратил внимание на то, что за всеми переговорами, договоренностями и дипломатическими усилиями стоят, прежде всего, люди.

"Их жизнь, безопасность и надежда на мирное будущее. И именно ради них мы должны продолжать эту работу", - подытожил омбудсман.