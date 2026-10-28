"Херсон ожив": Лубінець розповів про перші результати режиму тиші

Локальне припинення вогню між Україною та Росією вже дало перші результати - мешканці Херсона вперше за тривалий час можуть без страху виходити на вулиці міста та насолоджуватися життям без постійних атак РФ.

Про це заявиви уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами омбудсмана, він разом зі своєю командою не лише контролюють режим тиші, а також активно спілкуються з місцевим населенням.

Люди зізнаються, що для кожного з них найголовніше наразі - повернення миру.

"Припинення вогню вплинуло на саме місто. Херсон, який перебував постійно під обстрілами, буквально ожив. На вулицях стало більше людей, активізувалося міське життя. Люди спокійно виходять на вулицю, гуляють, насолоджуються осіннім сонцем. Те, що для когось є звичайним повсякденним життям, для жителів Херсонщини сьогодні - найбільше бажання", - наголосив Лубінець.

Він звернув увагу на те, що станом на 12:00 28 жовтня Україна та РФ продовжують повністю виконувати домовленості.

На цьому тлі омбудсман нагадав, що режим тиші розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом (04:00 за московським часом) і триватиме до 1 листопада, 22:59.

"Це дозволить нам здійснити гуманітарну місію, яку ми проводимо спільно з Уповноваженою з прав людини в Російській Федерації Яною Лантратовою за посередництва та координації Першої леді США Меланії Трамп", - зауважив Лубінець.

Він також звернув увагу на те, що за всіма переговорами, домовленостями та дипломатичними зусиллями стоять насамперед люди.

"Їхні життя, безпека та надія на мирне майбутнє. І саме заради них ми маємо продовжувати цю роботу", - підсумував омбудсман.