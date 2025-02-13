"Прилет" в многоэтажку: россияне утром ударили по центру Херсона

Российские войска утром, 13 февраля, нанесли удар по центральной части Херсона. Попали в многоэтажку, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина .

По сообщению Прокудина, враг обстрелял жилые дома в Центральном районе города. В результате атаки российских оккупантов пострадали двое жителей.

"Прилетело в многоэтажку. Ранения получили 48-летний мужчина и 55-летняя женщина", - сообщил глава ОГА.

Медики констатировали у пострадавших осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Мужчину в состоянии средней тяжести госпитализировали. Женщина находится на амбулаторном лечении.

Атака на Херсонскую область

Всего за минувшие сутки российские войска атаковали более 20 населенных пунктов Херсонской области и город Херсон. По информации ОГА, под вражеским огнем и авиаударами оказались Берислав, Тягинка, Меловое, Красный Маяк, Томарино, Нововоронцовка, Станислав, Широкая Балка, Софиевка, Никольское, Понятовка, Приднепровское, Антоновка, Садовое, Камышаны, Белозерка, Инженерное, Осокоровка и другие.

Повреждения получили 2 многоэтажки и 12 частных домов. Войска РФ били по социальной инфраструктуре и жилых кварталах населенных пунктов.

В результате атак за сутки погиб 1 человек, еще 8 - ранены.