В Херсоне часть жителей осталась без света, воды и тепла из-за обстрелов РФ

Россияне повредили гражданскую инфраструктуру в Херсоне. Из-за этого без света, воды и тепла осталась часть Центрального района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram .

Он уточнил, что коммунальные службы города переходят на резервные источники питания до стабилизации ситуации.

"В результате повреждений оборудования после российских обстрелов возникли перебои с тепло-, водо- и электроснабжением в Центральном районе Херсона", - написал Мрочко.

Херсон под обстрелами

Стоит заметить, что российские оккупанты продолжают контролировать левобережную часть Херсонской области. Это позволяет им использовать артиллерию, авиацию и беспилотники для ударов по Херсону.

В частности, 2 февраля оккупанты ударили по городу авиабомбами. Они атаковали жилую застройку в центральной части Херсона, в результате чего есть раненые.

Также атаки привели к существенному повреждению гражданской инфраструктуры города.

Уже 8 февраля российские обстрелы повредили электросети в Херсоне, из-за чего часть жителей осталась без света.

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