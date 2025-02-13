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В Херсоне часть жителей осталась без света, воды и тепла из-за обстрелов РФ

Херсон, Четверг 13 февраля 2025 19:59
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В Херсоне часть жителей осталась без света, воды и тепла из-за обстрелов РФ Иллюстративное фото: в Херсоне ликвидируют последствия обстрелов (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

Россияне повредили гражданскую инфраструктуру в Херсоне. Из-за этого без света, воды и тепла осталась часть Центрального района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram.

"В результате повреждений оборудования после российских обстрелов возникли перебои с тепло-, водо- и электроснабжением в Центральном районе Херсона", - написал Мрочко.

Он уточнил, что коммунальные службы города переходят на резервные источники питания до стабилизации ситуации.

Херсон под обстрелами

Стоит заметить, что российские оккупанты продолжают контролировать левобережную часть Херсонской области. Это позволяет им использовать артиллерию, авиацию и беспилотники для ударов по Херсону.

В частности, 2 февраля оккупанты ударили по городу авиабомбами. Они атаковали жилую застройку в центральной части Херсона, в результате чего есть раненые.

Также атаки привели к существенному повреждению гражданской инфраструктуры города.

Уже 8 февраля российские обстрелы повредили электросети в Херсоне, из-за чего часть жителей осталась без света.

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