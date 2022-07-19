Вибори прем'єра Британії: з'явилися підсумки четвертого раунду

Фото: Ліз Трас все ще в гонці за крісло прем'єра Британії (GettyImages)

У Великобританії пройшов четвертий раунд голосування за нового лідера Консервативної партії, який автоматично стане прем'єр-міністром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За підсумками четвертого раунду в гонці залишаються: Ріші Сунак - 118 голосів

Пенні Мордаунт - 92 голоси

Ліз Трас - 86 голосів Також повідомляється, що член парламенту Кемі Баденох вибула з гонки за крісло лідера консерваторів. Останній раунд відбудеться завтра.