Хасиди на кордоні і карантин у місті: як проходить Рош ха-Шана в Умані

Фото: Рош ха-Шана в Умані (РБК-Україна)

18 вересня розпочинається святкування єврейського Нового року. За традицією, на Рош ха-Шана хасиди масово приїжджають в Умань. Цього року паломництво було фактично заборонено через пандемію коронавіруса, проте багато віруючих все ж спробували в'їхати в Україну і застрягли на кордоні. Детально про свято в умовах карантину - в матеріалі РБК-Україна.

Зеленський про обмеження на Рош ха-Шана

Президент України привітав єврейську громаду зі святом Нового року. У зверненні на своєму Telegram-каналі Володимир Зеленський заявив, що Україна була змушена ввести обмежувальні заходи в цілях безпеки життя і здоров'я людей, в тому числі обмежити частину традиційного массвого святкування Рош ха-Шана.

Президент висловив сподівання, що через рік все зможуть повернутися до звичного ритму життя. Також він подякував усім за розуміння і взаємодію в питаннях безпеки.

Ситуація в Умані на 12:00

В'їзди до "Маленького Єрусалиму", так в Умані називають пару кварталів, де живуть паломники під час Рош ха-Шана, перекриті блокпостами поліції. Машини проходять дезінфекцію, у водіїв і пасажирів уточнюють мету візиту.

Паломників перевіряють на блокпостах (фото: РБК-Україна)

У меморіальний комплекс, де знаходиться могила цадика Нахмана, пропускають тільки в масках і після вимірювання температури. При цьому більшість хасидів всередині приміщення знаходяться без масок і не дотримується соціальної дистанції. Частину встановлених раніше огороджень знято. Паломники групами моляться у могильної плити.

За порядком тут стежить приватна охорона, на вулицях - поліція і Національна гвардія. Станом на полудень поруч і всередині комплексу знаходиться близько сотні хасидів, хоча в минулі роки в цей час квартал був заповнений людьми.

Чому хасиди здійснюють паломництво до Умані

На єврейському кладовищі в Умані Черкаської області похований засновник брацлавської течії хасидизму Рабі Нахман. Послідовники приїжджають на його могилу громадами, сім'ями, беруть з собою дітей і вчать їх Торі. Вважається, що паломництво до місця поховання цадика в Рош ха-Шана принесе удачу на весь наступний рік.

Щорічно в Умані збирається від 20 до 50 тис. іудеїв-хасидів. Вони прибувають за кілька днів до свята і проводять в місті більше тижня.

Хасидам заборонили в'їзд в Україну через коронавірус

17 серпня Кабмін своїм рішенням обмежив паломництво хасидів до Умані через високий ризик поширення COVID-19 під час масових заходів.

Також прем'єр-міністр Ізраїлю звернувся до президента України з проханням ввести обмежувальні заходи на час свята. Під час візиту в Черкаську область Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі з представниками єврейської громади було досягнуто згоди про неможливість святкування Рош ха-Шана в цьому році.

28 серпня уряд заборонив в'їзд на територію України іноземних громадян терміном до 29 вересня. Незважаючи на введені обмеження, протягом декількох діб перед святом більше тисячі хасидів зібралося на кордоні в надії потрапити до місця паломництва.

Хасиди в прикордонній зоні між Україною і Білоруссю (фото: facebook.com DPSUkraine)

На кордоні застрягло більше тисячі паломників

Найбільша кількість іудеїв прибула до кордону з Білоруссю в Чернігівській області та залишається там всупереч роз'ясненням співробітників прикордонної служби про заборону в'їзду. Люди розмістилися прямо на проїжджій частині, заважаючи руху транспорту.

До охорони кордону залучили резерви ДПСУ, Нацгвардії, співробітників Нацполіціі. Поруч з КПП "Нові Яриловичі" збудували заслін. Для контролю ситуації з повітря задіяли три вертольоти і безпілотники.

Комітет Червоного Хреста організував в нейтральній зоні на кордоні пункти обігріву та медичної допомоги, а також польову кухню. Доставку їжі та води забезпечила Федерація єврейських громад України спільно з посольством Ізраїлю.

16 вересня Кабінет міністрів прийняв рішення закрити пропускний пункт "Нові Яриловичі".

Крім того, в Офісі президента звинуватили владу Білорусі в розпалюванні конфлікту з хасидами через поширення чуток, що паломники нібито можуть потрапити на територію України через білоруський кордон.

В районі паломництва посилений карантин

На час святкування Рош ха-Шана в Умані ввели посилені заходи безпеки. З 15 до 23 вересня в місті діє суворий карантин - під забороною масові зібрання з кількістю учасників понад 1 людини на 10 кв.м.

В районі паломництва заборонена робота закладів громадського харчування з організацією дозвілля, дискотек і нічних клубів, точок стихійної торгівлі.

У місцях проведення святкових заходів, а також в місцях проживання хасидів встановлені пункти дезінфекції. На вулицях нанесено маркування безпечної дістранціі, розміщені щити з забороною купання в водоймах.

Порядок в місті забезпечують більше 500 поліцейських, котрі прибули з 20 областей України. Також розгорнуто спеціальний загін рятувальників з 96 осіб.

Загін ДСНС розміщений біля меморіального комплексу (фото: ck-oda.gov.ua)

Для хасидів з діагностованим COVID-19 організовано інфекційний госпіталь. Також буде відкрито ізолятор для осіб, які контактували з хворими.

Заворушення в Умані

Перед святом в місті відбулося кілька сутичок між місцевими жителями і паломниками, які встигли приїхати до закриття кордонів. Власники кафе і магазинів відмовлялися обслуговувати хасидів, посилаючись на карантин.

Ще один інцидент стався біля меморіального комплексу цадика Нахмана. Хасиди розгромили захисну огорожу. Її раніше встановили для дотримання соціальної дистанції, щоб зменшити поширення COVID-19.

27 серпня мешканці міста викликали поліцію і вимагали вигнати паломників із синагоги у місця поховання праведника. У соцмережах очевидці писали, що до будівлі приїхав повний автобус хасидів без дотримання карантинних норм. Правоохоронці намагалися не допустити зіткнень

За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 161 КК України - порушення рівноправності в залежності від расової, національної належності або релігійних переконань.

Після того, що сталося мер Умані Олександр Цебрій заявив про готовність до радикальних заходів і пригрозив розмістити пропускні пункти для паломників на в'їздах в місто.

Раніше повідомлялося, що на Рош ха-Шана в Умані можуть зібратися близько 3 тисяч хасидів. За заявою глави МВС Арсена Авкова, всі вони будуть зобов'язані пройти тест на COVID-19.

Нагадаємо, коронавірус виявили у 8 хасидів-паломників. Шестеро хворих перебувають на самоізоляції, 2 вже одужали.