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Умань цього року відвідають близько 3 тисяч паломників, - Аваков

Київ, Понеділок 07 вересня 2020 14:04
Умань цього року відвідають близько 3 тисяч паломників, - Аваков
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що цього року для святкування єврейського нового року Рош га-Шана Умань відвідають 3 тисячі паломників. В місті будуть введені технічні обмеження.

Про це він заявив під час наради за участі голови Нацполіції Ігоря Клименко, мера Умані Олександра Цебрія, передає прес-служба МВС.

Він зазначив, що всі паломники пройдуть тести на COVID-19.

"За різними підрахунками щорічно в Умань для святкування єврейського нового року приїздило 30-40 тисяч осіб, цього року у зв’язку з всесвітньою пандемією місто відвідають близько 3 тисячі осіб", - заявив він.

За його словами, підрозділи МВС забезпечуватимуть правопорядок та безпеку на вулицях Умані.

Нагадаємо, МЗС розраховує на розуміння держав-партнерів, чиї паломники їдуть в Україну.

Зазначимо, на час святкування юдейського свята Рош га-Шана в Умані посилять карантинні обмеження.

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