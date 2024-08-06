Гарріс обрала своїм кандидатом у віце-президенти губернатора Міннесоти, - CNN
Губернатор Міннесоти Тім Волз, ймовірно, стане віце-президентом США у разі, якщо кандидат у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс переможе на виборах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і The New York Times.
За інформацією CNN, чотири неназвані джерела підтвердили, що Гарріс обрала Волза.
Оновлено 16:19
Джерела NYT також підтверджують, що кандидатом Гарріс у віце-президенти став Волз.
Що відомо про Волза
Волз, який є колишнім педагогом, нині обіймає посаду губернатора Міннесоти другий термін і очолює Демократичну асоціацію губернаторів.
До цього він 12 років працював у Конгресі та представляв консервативний сільський округ.
Також Волз є колишнім військовослужбовцем Національної гвардії США.
Губернатор Міннесоти став активним прихильником Камали Гарріс після того, як вона розпочала свою участь у президентських виборах. Зокрема, він критикував її опонента експрезидента Дональда Трампа.
Також, як писало Reuters, Волз може допомогти Гарріс "переманити" основних виборців республіканців - білошкірих американців із сільської місцевості.
Хто ще міг стати кандидатом в віце-президенти
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Гарріс, найімовірніше, обере своїм кандидатом у віце-президенти губернатора Пенсільванії Джоша Шапіро.
Після цього журналісти уточнювали, що кандидат від демократів обирає між Шапіро та Волзом.
Варто зауважити, що Джош Шапіор є євреєм, тому його активно підтримує Ізраїль. Як писало Reuters, якби Гарріс обрала Шапіро, це могло б відштовхнути прогресивних демократичних виборців, які виступають проти дій ізраїльських військових у Секторі Газа.
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