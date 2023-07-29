Не отменила, а приостановила. Федерация фехтования разъяснила решение по Харлан

Об этом сообщает РБК-Украина , со ссылкой на сайт Международной федерации фехтования.

Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) объяснил, что дисквалификация Ольги Харлан не отменена, а приостановлена. Это означает, что Харлан выступит в составе сборной Украины на чемпионате мира, однако дальше будет отстранена на два месяца.

В федерации заявили, что после длительного рассмотрения инцидента считает "черную карточку" для украинки правомерной и соответствующей всем правилам. Однако после консультации с Международным олимпийским комитетом решила разрешить Харлан соревноваться на чемпионате мира.

Скандал с Харлан

После победы над россиянкой Анной Смирновой, украинская спортсменка отказалась от традиционного ритуала – рукопожатия. Смирнова, выступавшая под "нейтральными флагами", устроила скандал и потребовала дисквалификации Харлан.

Судьи отклонили протест российской фехтовальщицы, однако следующий поединок Харлан против болгарки Илиевой уже не состоялся. Организаторы соревнований дисквалифицировали украинскую спортсменку.