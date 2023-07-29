ua en ru
Сб, 29 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Не отменила, а приостановила. Федерация фехтования разъяснила решение по Харлан

Новина українською →
Суббота 29 июля 2023 01:21
Не отменила, а приостановила. Федерация фехтования разъяснила решение по Харлан Фото: фехтовальщик Ольга Харлан (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Международная федерация фехтования разъяснила решение по ситуации с украинской спортсменкой Ольгой Харлан.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на сайт Международной федерации фехтования.

Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) объяснил, что дисквалификация Ольги Харлан не отменена, а приостановлена. Это означает, что Харлан выступит в составе сборной Украины на чемпионате мира, однако дальше будет отстранена на два месяца.

В федерации заявили, что после длительного рассмотрения инцидента считает "черную карточку" для украинки правомерной и соответствующей всем правилам. Однако после консультации с Международным олимпийским комитетом решила разрешить Харлан соревноваться на чемпионате мира.

Скандал с Харлан

После победы над россиянкой Анной Смирновой, украинская спортсменка отказалась от традиционного ритуала – рукопожатия. Смирнова, выступавшая под "нейтральными флагами", устроила скандал и потребовала дисквалификации Харлан.

Судьи отклонили протест российской фехтовальщицы, однако следующий поединок Харлан против болгарки Илиевой уже не состоялся. Организаторы соревнований дисквалифицировали украинскую спортсменку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ольга Харлан спортсмени
NEWS
Зеленский резко отреагировал на удар россиян по Днепру: эта сволочь будет отвечать
Зеленский резко отреагировал на удар россиян по Днепру: эта сволочь будет отвечать
DAILY
Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Мамука Мамулашвили: Украина дала возможность грузинам отомстить за своих отцов