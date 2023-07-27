Харлан победила и "не проявила уважение" к фехтовальщице из РФ: судьбу украинки решили судьи

Титулованная украинская фехтовальщица Ольга Харлан одолела россиянку Анну Смирнову в первом раунде чемпионата мира, но могла получить дисквалификацию из-за отказа пожать руку сопернице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка .

32-летняя украинка на классе одолела "нейтральную" спортсменку из РФ (15:7). Впрочем, главные события развернулись после завершения стычки.

Смирнова подошла к Харлану, чтобы пожать руку. Однако украинская фехтовальщица остановила ее, поблагодарила за поединок устно и покинула площадку. Россиянка же осталась ждать, ожидая дисквалификацию олимпийской чемпионки Пекина.

Очевидно, Смирнова ожидала того, что жест Харлан расценят, как проявление неуважения к сопернице. Правилами фехтования за такой поступок предусмотрена дисквалификация спортсмена без учета результатов стычки. Российская фехтовальщица более 50 минут просидела на площадке, но ее протест отклонили.

Итак, Харлан прошла в следующий круг соревнований. Там соперницей украинской фехтовальщицы станет Йоана Илиева из Болгарии.