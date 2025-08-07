Шпион в многоэтажке: корректировщика обстрелов Славянска разоблачили в собственной квартире
Контрразведка СБУ разоблачила и задержала очередного агента РФ, который наводил авиабомбы на Славянск Донецкой области. Шпион обустроил пункт наблюдения в собственной квартире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Как установило расследование, враждебным информатором оказался 33-летний местный безработный. Его деятельность заинтересовала россиян после того, как он начал распространять антиукраинские комментарии в Telegram-каналах. Именно это стало основанием для вербовки.
Как действовал наводчик
После налаживания контактов с представителями РФ агент собирал координаты военных объектов украинских Сил обороны. Основными целями агрессора были запасные командные пункты, ремонтные базы, а также логистические склады.
Для сбора информации мужчина самостоятельно обходил территорию, фиксируя места сосредоточения военной техники и личного состава.
Кроме того, для слежения за направлением движения и количеством бронеколонн ВСУ он обустроил "наблюдательный пункт" в собственной квартире, окна которой выходят на проезжую часть.
Полученные данные агент передавал через анонимный чат в мессенджере, используя Google Maps для нанесения точек на карте.
Когда информатор понял, что его могут разоблачить, он пытался "залечь на дно" и прекратил связь со своим куратором. Однако это не помогло - СБУ задокументировала каждый его шаг и задержала мужчину по месту жительства.
Что грозит
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины - государственная измена в условиях военного положения. Мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Разоблачение агентов РФ, готовивших удары по Украине
Напомним, вчера, 6 августа, стало известно о задержании агента российской разведки, который собирал данные о позициях ВСУ на Покровском направлении для подготовки вражеского наступления с использованием авиабомб и артиллерии.
Также вчера в СБУ заявили о задержании 45-летнего жителя Николаева, который, по данным следствия, корректировал ракетно-пушечные удары РФ по городу. Задержанный поддерживал связь с Сергеем Лебедевым, известным под псевдонимом Лохматий.
Кроме того, разоблачили "крота", который готовил атаку РФ на украинские противокорабельные комплексы "Нептун". Еще он должен был скорректировать вражеские обстрелы по учебным центрам ВСУ.