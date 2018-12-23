У Харківській області завершилися збори резервістів

Фото: збори резервістів (mil.gov.uа)

З 8 по 22 грудня в регіоні провели низку заходів з метою зміцнення обороноздатності держави

У Харківській області завершилися збори за участю кількох тисяч військовозобов’язаних та резервістів, які проходили практичні заняття на полігонах військових частин ЗСУ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства оборони.

У міністерстві наголосили, що з 8 по 22 грудня в регіоні провели низку заходів з метою зміцнення обороноздатності держави.

Фото: збори резервістів

"На Харківщині завершилися перевірочні збори з військовозобов’язаними та резервістами оперативного резерву другої черги, приписаними до окремої бригади територіальної оборони. З 8 до 22 грудня в регіоні успішно проведено низку заходів з метою зміцнення обороноздатності України", - зазначили в Міноборони.

Так, за словами комісара Харківського обласного військового комісаріату Юрія Калгушкіна, до зборів залучалося декілька тисяч військовозобов’язаних та резервістів.

"Акцент ставився на вдосконаленні навичок з вогневої, тактико-спеціальної, медичної та інших предметів бойової підготовки. Практичні заняття пооводилися на полігонах військових частин Збройних сил України та Національної гвардії України", - розповів він.

Додамо також, що під час зборів понад 30 осіб підписали контракт і проходитимуть службу у військовому резерві, а 60 осіб оформлюють необхідні документи для вступу до лав воїнів-резервістів.

Нагадаємо, 13 грудня Державна прикордонна служба України (ДПСУ) почала збори резервістів через воєнний стан. Зазначалося, що збори стартували в Головному центрі підготовки особового складу ГПС. Туди прибули чоловіки у віці від 25 до 50 років.

Як писало РБК-Україна раніше, у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні на базі окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ 11 грудня почалися навчальні збори з резервістами оперативного резерву першої черги.

Підкреслимо, що за даними Генштабу Збройних сил, оперативний резерв ВСУ становить близько 200 тисяч резервістів.