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В Госпогранслужбе начались сборы резервистов

Новости » Общество    13.12.2018 - 12:39
В Госпогранслужбе начались сборы резервистов
Фото: сборы резервистов (dpsu.gov.ua)

Подготовку пройдут военнослужащие в возрасте от 25 до 50 лет

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) начала сборы резервистов из-за военного положения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГПСУ.

Как отмечается, сборы стартовали в Главном центре подготовки личного состава ГПС. Туда прибыли мужчины в возрасте от 25 до 50 лет.

В ГПСУ планируют, что во время курса подготовки резервисты получат необходимые знания и навыки из общевойсковых и пограничных дисциплин. В дальнейшем эти знания могут быть применены резервистами на практике, во время выполнения служебно-боевых задач по охране государственной границы.

Программа подготовки включает такие предметы, как тактика пограничной службы, тактико-специальная подготовка, общая тактика и огневая подготовка, а также тактическая медицина и личная безопасность и применение силы. По итогам подготовки участникам собрания будут вручены соответствующие свидетельства.

Фото: сборы резервистов (dpsu.gov.ru)

Напомним, в связи с введением военного положения в Украине на базе отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) 11 декабря начались учебные сборы с резервистами оперативного резерва первой очереди.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что оперативный резерв ВСУ составляет около 200 тысяч резервистов.

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Новости Украины пограничникивоенное положениерезервисты
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