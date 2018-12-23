В Харьковской области завершились сборы резервистов

Фото: сборы резервистов (mil.gov.uа)

С 8 по 22 декабря в регионе провели ряд мероприятий с целью укрепления обороноспособности государства

В Харьковской области завершились сборы с участием нескольких тысяч военнообязанных и резервистов, которые проходили практические занятия на полигонах воинских частей ВСУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В министерстве отметили, что с 8 по 22 декабря в регионе провели ряд мероприятий с целью укрепления обороноспособности государства.

Фото: сборы резервистов

"В Харьковской области завершились проверочные сборы с военнообязанными и резервистами оперативного резерва второй очереди, приписанными к отдельной бригаде территориальной обороны. С 8 до 22 декабря в регионе успешно проведен ряд мероприятий с целью укрепления обороноспособности Украины", - отметили в Минобороны.

Так, по словам комиссара Харьковского областного военного комиссариата Юрия Калгушкина, к сборам привлекли несколько тысяч военнообязанных и резервистов.

"Акцент ставился на совершенствовании навыков по огневой, тактико-специальной, медицинской и других предметов боевой подготовки. Практические занятия проходили на полигонах воинских частей Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины", - рассказал он.

Добавим также, что во время сборов более 30 человек подписали контракт и будут проходить службу в военном резерве, а 60 человек оформляют необходимые документы для вступления в ряды воинов-резервистов.

Напомним, 13 декабря Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) начала сборы резервистов из-за военного положения. Отмечалось, что сборы стартовали в Главном центре подготовки личного состава ГПС. Туда прибыли мужчины в возрасте от 25 до 50 лет.

Как писало РБК-Украина ранее, в связи с введением военного положения в Украине на базе отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ 11 декабря начались учебные сборы с резервистами оперативного резерва первой очереди.

Подчеркнем, по данным Генштаба Вооруженных сил, оперативный резерв ВСУ составляет около 200 тысяч резервистов.