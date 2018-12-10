Генштаб назвал количество людей в оперативном резерве ВСУ

Фото: Артур Артеменко (mil.gov.ua)

В Генштабе заявили, что 80% резервистов готовы прибыть в свои части в случае открытой агрессии России

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информирует, что сегодня оперативный резерв ВСУ составляет около 200 тысяч резервистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию пресс-службы Генштаба в соцсети Facebook.

Соответствующую информацию сообщил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генштаба ВСУ Артур Артеменко.

По его словам, Генштаб пока осуществляет меры наращивания боевых возможностей войск (сил) и подготовки к их немедленному применению. Такие меры принимаются в связи с очередным актом вооруженной агрессии со стороны России и в соответствии с законом "О правовом режиме военного положения".

"На сегодня оперативный резерв ВС Украины составляет около 200 тыс. резервистов, 80% из которых, по результатам социологических опросов, выразили готовность прибыть в свои части в случае открытой агрессии противника", - подчеркнул Артеменко.

Напомним, 3 декабря в учебных центрах ВСУ начались сборы оперативного резерва первой очереди.

Сообщалось, что для повышения уровня готовности войск к применению по назначению в случае открытой агрессии, в частности, предусматривается проведение 10-дневных бригадных тактических учений на полигонах в Херсонской, Запорожской областях.

Как писало РБК-Украина ранее, в 10 областях Украины до 26 декабря введено военное положение.

Подчеркнем, глава государства Петр Порошенко надеется, что военное положение не нужно будет продлевать.