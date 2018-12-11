В ВМС Украины начали подготовку резервистов первой очереди

Фото: подготовка резервистов первой очереди

Целью сборов является повышение уровня готовности войск к применению по назначению в случае открытой агрессии РФ

В связи с введением военного положения в Украине на базе отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) сегодня, 11 декабря, начались учебные сборы с резервистами оперативного резерва первой очереди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр командования ВМС ВС Украины в Facebook.

В ведомстве отмечают, что цель мероприятия - повышение уровня готовности войск к применению по назначению в случае открытой агрессии со стороны Российской Федерации. Собрания предусматривают теоретическую и практическую подготовку. В частности, планируется проведение тактических учений на одном из военных полигонов.

Учебные сборы с резервистами в ВСУ проводятся в рамках внедрения и обеспечения правового режима военного положения в отдельных областях Украины.

Фото (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Напомним, 10 декабря заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Артур Артеменко заявил, что в 2018 году в армию призвали более 17 тысяч срочников. По его словам, очередной призыв на срочную военную службу почти завершен.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информирует, что оперативный резерв ВСУ составляет около 200 тысяч резервистов.

Как писало РБК-Украина ранее, 3 декабря в учебных центрах ВСУ начались сборы оперативного резерва первой очереди.